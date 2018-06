De provincie Vlaams-Brabant gaat circa 1 miljoen euro investeren in de eerste fase van de restauratie van het kasteel van het provinciedomein van Huizingen evenals de heraanleg van de roeisteigers in de aanpalende kasteelvijver. Volgens gedeputeerde Walter Zelderloo (Open Vld) zullen de werken volgend jaar worden opgestart.

"Uit een analyse blijkt dat de restauratie van het dak en van de brug achteraan het kasteel het meest dringend is. Aan het dak wordt alles boven de kroonlijst gerestaureerd en de leien vernieuwd. Gelijktijdig zal het dak ook thermisch worden geïsoleerd wat gezien de klimaatdoelstellingen van de provincie een must is. De ophaalbrug, die dagelijks gebruikt wordt voor leveringen, vertoont stabiliteitsproblemen en is dringend aan herstelling toe", aldus Zelderloo.