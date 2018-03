Restauratie Kasteel Ter Rijst van start

De voorbereidende werken voor de restauratie van het Kasteel Ter Rijst in Heikruis (Pepingen) zijn gestart. De eigenlijke werken kunnen zeer snel beginnen. Dankzij de restauratie krijgt het Domein Ter Rijst een bijzondere rol in de verdere toeristisch ontwikkeling van de ruime Groene Gordel en het Pajottenland in het bijzonder. Kostenplaatje: ruim 5 miljoen euro.

Het einde van de restauratiewerken aan het kasteel is voorzien voor 1 juni 2019.

Het huidig kasteel werd in 1480 gebouwd door Karel Van der Noot. Het was in die tijd een indrukwekkende burcht met vier forse hoektorens. Burggraaf Theodore de Neulant de Pottelsberghe sloopte te vervallen torens en verbouwde het slot in 1868-69 in neoclassicistische stijl zoals we het vandaag kennen. Tegelijkertijd liet hij het huidige landschapspark aanleggen.

De laatste adellijke eigenaar was burggraaf Hubert Jolly die het verkocht aan bouwpromotor Jean L’Ecluse. Hij verkocht het in 1981 aan de Vlaamse Gemeenschap samen met het 49,5 Ha grote park en 28 Ha bosreservaat. Intussen is het domein uitgebreid tot een geheel van ongeveer 100 Ha. Het geheel ademt cultuur en natuur uit met een sociale functie. Deze functies werden opgenomen in de restauratie van het kasteel.

Voor de restauratie werken de administratie Cultuur en het Agentschap voor Natuur en Bos samen. De coördinator van de werken is Natuurinvest.

In de toekomst zal in Kasteel Ter Rijst cultuur te beleven zijn. Er zullen tentoonstellingen, lezingenen en optredens plaatsvinden. Daarnaast zijn een aantal woongelegenheden ingeplant die via concessies zullen toegekend worden. Het toeristische en sociale luik wordt ingevuld met een 5-tal B&B-kamers, een brasserie en zalen die openstaan voor polyvalente activiteiten.