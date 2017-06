Restauratie 'Olijfje' Londerzeel gestart

In Londerzeel is restaurateur Johan Van den Eede begonnen met de restauratie van de historische muurschildering van Olijfje in de Stationsstraat. Om de restauratie volledig af te werken, zijn de organisatoren wel nog op zoek naar extra giften.

Olijfje is een art-decomuurschildering dat al sinds 1938 een gevel in de Stationsstraat van Londerzeel siert. Het is reclameboodschap van een elektriciteitbedrijf waarop de boodschap ‘Kookt elektrisch!’ staat te lezen. Het is vermoedelijk een originele creatie van de Mechelse huis- en reclameschilder Jan Stroobants. Hij zou zich voor het vrouwenhoofd geïnspireerd hebben op Olive Oyl, het liefje van de legendarische stripfiguur Popeye. Het is ook de eerste reclamemuurschildering in Vlaanderen die officieel beschermd werd als erfgoed.

De vzw De Muren Spreken ijvert al jaren voor de restauratie van dit uniek stukje erfgoed. De volledige restauratie kost 25.000 euro Een klein deel wordt gesubsidieerd. De rest van het budget pobeert de vzw al maanden te verzamelen via een crowdfunding-campagne. Er is ondertussen genoeg geld ingezameld om de restauratie te starten, maar nog niet om ze af te ronden.

Meer informatie over de crowfundingactie vind je op www.demurenspreken.be