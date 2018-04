Restauratie van Dilbeekse Alenatoren afgerond

Via een brugje kom je op een eilandje in de vijver van Dilbeek. En daar staat de Alenatoren. Het is de enige toren die overblijft van een waterburcht uit de 14e eeuw. Zo'n parel kan je best koesteren en dat is wat de gemeente Dilbeek ook doet met deze grote renovatie. “We hebben de volledige buiten- en binnengevel gerestaureerd, het dak hernieuwd en ook de ramen en deuren helemaal in orde gezet”, zegt schepen van Facilitair Beheer Jef Vanderoost. Opmerkelijk is dat het de toren nu het hele jaar door op dezelfde temperatuur blijft. “Eén van de grootste ingrepen is dat we gezorgd hebben voor een permanente verwarming”, legt Vanderoost uit. “Er is een vloerverwarming aangelegd zodanig dat het gebouw op temperatuur blijft en veel langer kan meegaan. En daarvoor hebben we een warmtepomp geïnstalleerd om op een duurzame manier op dit eiland warmte te voorzien.”

Tijdens Open Monumentendag in september wordt de Alenatoren een van de blikvangers in Dilbeek. Wil je nu al een kijkje nemen? Kijk dan straks naar het nieuws op RINGtv vanaf 18u.