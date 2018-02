Resultaten verkeersactie Zaventem

De douane scande in totaal meer dan 2200 wagens. 1 voertuig werd getakeld omdat de bestuurder een openstaande boete had van bijna 1400 euro. Een tweede chauffeur werd tegengehouden met zelfs 7000 euro achterstallige boetes. Maar door een administratieprobleem mocht de bestuurder toch doorrijden. De boete wordt later geïnd.

Controleurs van De Lijn controleerden dan weer 538 passagiers. 23 daarvan hadden geen geldig vervoersbewijs. Alle buschauffeurs bliezen negatief. Twee personen hadden geen geldig identiteitsdocument op zak en werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd. Voor hen werd contact opgenomen met de Dienst vreemdelingenzaken.

“Deze actie kadert in het lokaal actieplan verkeer. Het doel van deze acties is tweeledig. Enerzijds is de veiligheid in het verkeer een belangrijk item en kan iedereen die in overtreding was, een boete verwachten. Anderzijds wil de lokale politie het signaal geven aan rondtrekkende dievenbendes dat ze, als ze zich met de bus verplaatsen, ook gecontroleerd kunnen worden”, aldus de burgemeester van Zaventem, Ingrid Holemans.