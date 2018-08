Reuzenberenklauw overwoekert Vlaams-Brabant

Langs de Vlaamse gewestwegen werd in 2017 op 486 plaatsen de reuzenberenklauw aangetroffen. Opvallend, in meer dan de helft van de gevallen ging het om een haard in Vlaams-Brabant. De plant kan ernstige brandwonden veroorzaken.

In onze regio werd de plant onder meer aangetroffen langs de Ninoofsesteenweg, de Luchthavenlaan en tal van andere gewestwegen, maar ook op tal van plekken langs de autosnelwegen. Dat is onder meer het geval in Grimbergen, Wemmel Overijse en Vilvoorde.

De reuzenberenklauw overwoekert dus met andere woorden alsmaar meer onze provincie. Al zijn de stijgende cijfers ook te wijten aan het feit dat Agentschap Wegen en Verkeer de haarden nauwgezet bijhoudt. Want de plant is niet ongevaarlijk. Vooral in combinatie met zon kan het sap van de plant ernstige brandwonden veroorzaken.

Daarnaast blijkt de plant moeilijk uit te roeien. De bestrijding vereist namelijk meerdere maaibeurten per jaar en een opvolging van zeven jaar. RINGtv langs bij wetenschappers van Plantentuin Meise om meer te weten te komen over de plant.