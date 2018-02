Rij de pad niet plat: vrijwilligers gezocht voor paddenoverzet

De winter is nog niet voorbij maar Natuurpunt Zemst zoekt al vrijwilligers voor de jaarlijkse paddenoverzet in het vroege voorjaar. Op diverse plaatsen in deelgemeenten Elewijt, Eppegem en Weerde worden vrijwilligers gezocht om de kleine amfibietjes heelhuids te helpen oversteken.

Vanaf het vroege voorjaar, bij gunstige weersomstandigheden, komen amfibieën massaal uit hun winterslaap. Op zo’n moment heeft ‘paren’ absolute prioriteit. Padden, kikkers en salamanders willen dan zo snel mogelijk naar hun voortplantingspoel. Wie geluk heeft geraakt bij het water. Anderen moeten drukke straten oversteken en het verkeer trotseren. Vaak overleven de diertjes dat niet.

Natuurpunt Zemst wil de pad maximaal behoeden voor dat trieste lot en probeert de beestjes zo veel mogelijk te helpen oversteken. Aan de Pater Penninckxstraat en de Millenniumvijver in Elewijt, aan het Rubenskasteel op de grens met Eppegem, en in de Heidestraat in Weerde gaan vrijwilligers binnenkort weer aan de slag om de paddenoverzet zo veilig mogelijk te laten verlopen. Voor al deze locaties zoekt de natuurvereniging nog helpende handen om , vanaf deze maand, ’s avonds of ’s ochtends even een handje toe te steken en de padden over te zetten. Geïnteresseerden kunnen mailen naar anneke.natuur@gmail.com (Foto: Natuurpunt Zemst)