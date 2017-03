Rijexamencentrum Asse volzet tot eind mei door strengere regels

Wie in het rijexamencentrum van Asse nog zijn rijexamen wil afleggen, zal dat moeten doen volgens de nieuwe, strengere regels. Die worden van kracht vanaf 1 juni. Bellen voor een vroegere afspraak heeft geen zin want de planning is tot eind mei volledig volzet.

Op 1 juni wordt het vernieuwde rijexamen ingevoerd. Vanaf die dag wordt het examen uitgebreid met 3 proeven. Welke manoeuvres de kandidaat uiteindelijk zal moeten afleggen, wordt bepaald door loting. Voorts zal er een traject met de hulp van een GPS moeten afgelegd worden. En het vernieuwde examen wordt afgerond met een test via de computer waarbij de kandidaat enkele gevaarlijke situaties op juiste manier moet proberen in te schatten.

Veel bestuurders worden blijkbaar afgeschrikt door die extra proeven en proberen nog snel een afspraak te maken voor 1 juni. Wie naar het examencentrum in Asse belt, is er echter aan voor de moeite. “De planning voor de praktijkexamens categorie B is inderdaad volzet tot einde mei voor ons examencentrum te Asse. Voor de theorie-examens is er geen probleem. Hier kunnen de kandidaten zich nog steeds aanmelden zonder een afspraak te nemen”, bevestigt ons Philippe Bernard van het examencentrum.