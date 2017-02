Ring rond Brussel opnieuw vrijgemaakt

Omdat er vijf voertuigen bij het ongeval in Jette betrokken waren namen de takelwerken aardig wat tijd in beslag. Rond 9u30 werd de snelweg opnieuw vrijgegegen maar er is nog steeds veel fileleed. Ook op de E40 Brussel-Leuven verliep de ochtendspits zeer moeizaam door een ongeval voor Sterrebeek. Ook daar waren er 2 rijstroken versperd voor het verkeer.

Door ongeval met meerdere voertuigen zit het vast op Brusselse buitenring: in Jette nu maar 1 rijstrook vrij. File groeit, verliestijd ook! pic.twitter.com/s86ABUE2sJ — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) February 7, 2017