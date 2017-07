RINGtv bezoekt 137-ste Zuidfoor Brussel

130 kermisattracties verspreid over 2 km tussen de Halle- en Anderlechtsepoort: dat is de Brusselse Zuidfoor kort samengevat. De kermis vindt dit jaar trouwens voor de 137-ste keer plaats. Op deze nationale feestdag praat RINGtv met de meest kleurrijke bezoekers en foorkramers.

Vorig weekend werd de Zuidfoor geopend en tot 20 augustus kan je er dagelijks terecht voor een stevige portie kermisplezier. Die werd in 1880 voor het eerst georganiseerd op de Zuidlaan en 137 jaar later heeft die traditie nauwelijks aan populariteit moeten inleveren. Want de ‘forains’ lokken nog steeds gemiddeld zo’n anderhalf miljoen bezoekers. Ook RINGtv trekt vandaag naar de Zuidfoor en probeert te achterhalen waarom de bezoekers en de foorkramers deze hoogdag van de kermis niet willen missen. Straks vanaf 12u op jouw zender.