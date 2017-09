RINGtv fietst in peloton de Gordelklassieker (100 km)

Dit Gordelfestival wordt de Gordelklassieker (100 km) in peloton gereden. Dat betekent inclusief motards, pilootwagens, materiaalwagens, enz…. De Gordelklassieker krijgt daardoor de allures van een echte wielerklassieker. En ook RINGtv is vanmorgen met zo’n 125 kijkers aan de start verschenen van deze Gordelklassieker in het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw.

Dankzij de expertise van Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool beleven de sportievelingen de 100 km als een echte wielerkoers. Een unieke ervaring voor elke geoefende fietser.

De pelotons vertrokken vanmorgen vanuit een heus rennersdorp in het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw en leggen de rit zo goed als non-stop af doorheen het gevarieerde en unieke landschap van de Groene Gordel en de Vlaamse Rand rond Brussel. Op het programma staan twee bevoorradingstops (onder meer op het vliegveld van Grimbergen) en een enscenering van de spectaculaire aankomst van de Brabantse Pijl in Overijse. Gemiddeld rijden deze wielerliefhebbers 26 of 28 km/u.

In totaal zijn er vier pelotons en ook RINGtv verscheen met zo’n 125 kijkers, helemaal uitgerust in de unieke RINGtv-wielertrui, aan de start vanmorgen in het Colomapark in Grimbergen. Enkele indrukken….