RINGtv herdenkt aanslag van 22 maart op Zaventem

Om 7u58 ontplofte een eerste bom nabij de balie van Brussels Airlines in de vertekhal van Zaventem. Enkele seconden later ontplofte een tweede bom aan de rechterkant van de vertrekhal. De balans was enorm: 14 doden, onder hen ook de 2 daders en meer dan 100 gewonden. Ruim een uur later werd een nieuwe aanslag gepleegd op een metro in het station Maalbeek. Daar kwamen 21 mensen om het leven.

