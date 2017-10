RINGtv op wijnreis in Toscane

Gisteren werden twee wijndomeinen bezocht. In Montalcino (Brunello) gingen onze kijkers een kijkje nemen op het wijndomein Poggio San Polo. Daarna trokken ze naar Podere Le Ripi, het wijndomein van koffiemagnaat Francesco Illy.

Vandaag wordt een topdag voor onze kijkers daar in Toscane. Na een lunch in Firenze bezoeken ze namelijk Il Palagio, het 200 hectare groot wijndomein van popidool Sting. Daarna is er een gezellig diner in Albergo del Chianti, een hotelrestaurant uitgebaat door Jonathan Beeckman. Dat is de voormalige chef van het restaurant De Smidse in Dilbeek. In zijn restaurant proeft het gezelschap de wijnen van Le Muricce, een wijndomein in Chianti van de Belg Bernard Buys.

Morgen gaat het richting San Gimignano, het Manhattan van Toscane om ’s avonds te dineren in het beste restaurant van Siena. Donderdag keert het gezelschap huiswaarts met ongetwijfeld een pak mooie herinneringen.

