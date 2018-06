RINGtv-peloton Gordelfestival zit vol

Al sinds de start van de Gordel kan je de iconische lus van 100 km rond onze hoofdstad rijden. Een traditie die het Gordelfestival heeft overgenomen. Sinds vorig jaar kan je de Gordelklassieker ook in peloton afwerken. Dat wil zeggen dat je nergens moet halt houden en seingevers voor de sportievelingen overal in de Rand de weg vrijhouden. Met succes want de pelotons waren in een mum van tijd volzet.

Ook dit jaar fietst sportanker Kris Vander Gracht op 2 september met de kijkers de Gordelklassieker in peloton. Wie zich heeft ingeschreven krijgt een gratis wielertrui.