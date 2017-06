RINGtv-presentator Kris loopt 3.300 euro bij elkaar voor Warre

Kris Vander Gracht leerde Warre in 2014 kennen toen hij over de jongen voor RINGtv een reportage maakte over een tractorrit die Make-a-Wish voor hem geregeld had. Om de familie financieel een duwtje in de rug te geven, liet de presentator zich twee jaar op rij sponsoren voor zijn 20 km door Brussel. Op zijn Facebookpagina bedankt Kris Vander Gracht nog eens al zijn sponsors. “Ik ben onwaarschijnlijk dankbaar voor dat resultaat. Voor de centen. Voor zoveel warme reacties. Warre, je bent niet alleen. Geloof me. Veel mensen denken iedere dag aan jou”, aldus onze sympathieke collega.