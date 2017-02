RINGtv heeft intussen 12.000 fans op FACEBOOK! Candice Katalayi - 18 jaar en studente toerisme aan Campus Wemmel - gaf onze zender die 12.000ste like en zij werd daarvoor vandaag in de bloemetjes gezet.

Candice is toevallig één van de jongeren die deelneemt aan onze nieuwsneuzen-actie. Daarbij gaan jongeren voor RINGtv op zoek naar nieuwsverhalen. Redenen genoeg dus om binnen te vallen in de klas en Candice te verrassen met een mooi boeket. Straks een verslag in ons nieuws.