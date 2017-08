RINGtv volgt Jimmy De Breucker op circuit Zolder

Het is een bijzonder druk seizoen voor Ternattenaar Jimmy De Breucker. Naast de lange afstandsraces (in onder andere Silverstone, Barcelona en Francorchamps) is Jimmy dit weekend met zijn WCB-racing team aan de slag op het circuit van Zolder.

Jimmy was zenuwachtig voor de start maar hij had niettemin vertrouwen in een goede afloop. De start was alleszins veelbelovend van de rijder uit Ternat. "Mijn ambitie is een plaats in de top 3 in onze categorie te behalen", aldus Jimmy De Breucker. "Zaak zal zijn om de remmen niet te veel te belasten, want dit soort circuit vraagt enorm veel van de remmen van de wagen."

Meer nieuws over en een verslag van de prestatie van Jimmy De Breucker, maandag in het nieuws op RINGtv. (Foto: Jens De Smet met echtgenote De Breucker).