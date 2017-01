RINGtv zoekt nieuwsneuzen

De scholen uit onze regio worden aangemoedigd om ons de volgende maanden te bestoken met korte filmpjes die nieuwswaardig zijn. Wanneer de redactie het verhaal of de scoop oppikt, krijgt de school een punt. De school die de meeste scoops verzamelde, krijgt op het einde van het schooljaar een schoolfuif. Per school mag de beste of de meest originele nieuwsneus ook een dag mee op pad met de reporters van RINGtv.

“Zowel het beeldmateriaal als het verhaal moeten interessant zijn. Dus we rekenen wat op de creativiteit van leerkrachten en leerlingen”, zegt nieuwsanker Kris Vander Gracht die het project begeleidt.

Proeven van journalistiek

Met het initiatief van de nieuwsneuzen wil RINGtv het jongerenpubliek aanspreken. Anderzijds wil de regionale zender jongeren de kans geven om even te proeven van de journalistiek. “Zo komen ze te weten wat nieuwswaardige gebeurtenissen zijn. Ze leren een nieuwsverhaal te brengen met de juiste beelden, ze maken zich de kunst van het interviewen eigen en leren hopelijk ook kritisch omgaan met wat er in de media verschijnt”, aldus Vander Gracht. Intussen hebben al zo’n 4 scholen zich kandidaat gesteld. Heb je ook zin om deel te nemen met je klas? Laat het ons vliegensvlug weten via kris.vandergracht@ringtv.be

Volgende scholen hebben zich intussen al gemeld

· Heilig-Hart & College - Halle

· ZAVO – Zaventem

· GO! technisch atheneum - Wemmel

· COOVI - Anderlecht

· BuSO Schoolhuis – Opwijk