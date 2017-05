Rioleringswerken Halle uitgesteld na vondst nieuwe skeletten op Beestenmarkt

In totaal werden op de Beestenmarkt in Halle nu al meer dan 220 skeletten ontdekt. Op de locatie bevond zich vroeger dan ook een kerkhof. Van welke tijd deze begraafplaats dateert moeten de archeologische opgravingen duidelijk maken. Vermoed wordt dat de oorsprong teruggaat tot het einde van de 14de eeuw. Met de opgravingen wil men ook achterhalen of het kerkhof zich verder uitstrekte dan de huidige Beestenmarkt. En dat is best mogelijk want tijdens werken op een stuk grond waarvan men dacht dat er niets te vinden viel, werden vrijdag alsnog nieuwe skeletten gevonden. En dus zullen de opgravingen iets langer duren dan gepland.

In principe zouden de rioleringswerken maandag starten maar dat zal nu ten vroegste eind volgende week zijn.