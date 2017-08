In Ternat zijn rioleringswerken gestart in de Statiesstraat. Ter hoogte van het kruispunt met de Dreef, wordt een grote collector gebouwd. Vervolgens schuifen de werken op richting T'Serclaesstraat en de Pieter Van Cauwelaertstraat.

De werken veroorzaken ongetwijfeld de nodige hinder in het centrum van Ternat. Het verkeer moet omrijden via de Nattestraat en de Assesteenweg en ook via de Molenstraat in Sint-Martens-Bodegem. De bussen van De Lijn kunnen wel nog steeds het centrum bedienen.