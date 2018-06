Rode Duivel speelt padel op dag voor vertrek

Rode Duivel Yannick Carrasco heeft zich niet verveeld op zijn laatste dag in België, voor het vertrek met de Rode Duivels naar Rusland. In zijn thuisstad Vilvoorde was Carrasco eregast om de nieuwe padelinfrastructuur in te spelen.

Padel is een populaire sport, een combinatie van squash en tennis. In Vilvoorde is een nieuw speelveld voor padel aangelegd en op uitnodiging van burgemeester Bonte was de Rode Duivel maar al te bereid om de nieuwe infrastructuur in te spelen. Carrasco was vergezeld van zijn vrouw en van zijn broer Milan.