Rode Duivels bezorgen regio lange feestnacht

Ook in onze regio is de overwinning van de Rode Duivels lang nagevierd. Op plaatsen waar organisatoren grote schermen hadden geplaatst om de match te volgen, barstte meteen na affluiten een intense feestvreugde los. Die duurde vaak tot in de late uurtjes...

Net als tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels konden supporters de match tegen Brazilië op verschillende plaatsen in Halle-Vilvoorde volgen op groot scherm. Dat was ondermeer het geval in Ternat, Dilbeek, Halle, Vilvoorde, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos...

Mede dankzij het mooie weer zaten de pleinen daar lang voor aanvang van de westrijd al overvol. En door de spannende wedstrijd en het feit dat de Rode Duivels zich plaatsten voor de halve finale, werd er nog lang gefeest en nagepraat.

Volgende afspraak is nu op dinsdagavond om 20 u. Dan staat de halve finale tegen Frankrijk op het programma. Dat is weer een moment om naar uit te kijken. De grote schermen kunnen weer worden opgesteld en dat is ook volgend weekend al sowieso het geval. Dan spelen de Rode Duivels de finale op zondag ofwel de troosting op zaterdag.