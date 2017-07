Rode Kruis Halle roept via broodzakken donoren op om deze zomer bloed te geven

Dat er tijdens de zomermaanden een tekort aan bloed is heeft vooral te maken met het feit dat heel wat bloedgevers met vakantie zijn. Verschillende Rode Kruis-afdelingen in onze regio roepen daarom donoren (zeker met een negatieve bloedgroep) op de komende dagen en weken bloed te komen geven. Zo is het Rode Kruis in Halle gestart met een ‘broodzakactie’. Wie in Halle een brood koopt bij de bakker ziet meteen op de broodzak waar de data van de volgende bloedinzameling in Halle zal plaatsvinden.

Het Rode Kruis is elke zomer ook op zoek naar bloedplaatjesdonoren. Maar wie bloedplaatjes wil geven, kan dat enkel in een van de vaste centra doen en daarvoor ook een afspraak maken. Alle informatie over waar bloed kan worden gegeven, staat op de website www.rodekruis.be.