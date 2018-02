Rode Kruis warmt kamperende ouders op - Ook in Steenokkerzeel ouders aan schoolpoort

De kamperende ouders die hun kind willen laten inschrijven in de Vrije Lagere School Prinsenhof in Grimbergen, kunnen tijdens het aanschuiven terecht in de mobiele hulppost van Rode Kruis Grimbergen om de koude even van zich af te schudden.