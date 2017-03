Rode Kruis Zaventem/Steenokkerzeel moet opdrachten weigeren door tekort vrijwilligers

Momenteel kan het Rode Kruis Zaventem-Steenokkerzeel rekenen op zo’n 7 vrijwillige hulpverleners. Dat is een zeer beperkt aantal, daarom doet de afdeling regelmatig een beroep op de buren van Machelen-Diegem bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld het Paradise City Festival in Perk op 23, 24 en 25 juni.

“De inzet van onze vrijwilligers is enorm”, vertelt voorzitter Ingeborg Savooy. “Dankzij hen kunnen we op een 40-tal evenementen per jaar eerste hulp bieden aan mensen die gekwetst of onwel geraken. Maar we kunnen niet elk weekend dezelfde mensen inzetten. Er is dringend nood aan nieuw bloed in onze vrijwilligersgroep.” Als dat niet gebeurt ziet het er erg benard uit voor de afdeling van Zaventem en Steenokkerzeel. “Het is niet ondenkbaar dat we af en toe evenementen zullen moeten weigeren, simpelweg omdat we er niet de manschappen voor hebben”, aldus Savooy.

Het Rode Kruis kreeg onlangs wel goed nieuws van Zaventems burgemeester Ingrid Holemans. Omdat de staat van het huidige lokaal van het Rode Kruis in het oude schoolgebouw langs de Leuvensesteenweg in Sint-Stevens-Woluwe erbarmelijk is, krijgt de afdeling voor haar vergaderingen onderdak in de Snuifmolen. “Alleen zoeken we nog opslagruimte voor ons materiaal. Wie dus wat vierkante meters ter beschikking heeft, in een bedrijfsgebouw of privéruimte, mag ons zeker contacteren”, besluit Savooy. Het materiaal van het Rode Kruis Zaventem-Steenokkerzeel ligt voorlopig wel nog in het oude schoolgebouw in Sint-Stevens-Woluwe, maar zou in de toekomst ook beter terecht komen in een droge ruimte.