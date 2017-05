Rode Kruis zoekt 40.000 nieuwe donoren

70 % van de mensen heeft ooit bloed nodig maar slechts 3 % van de bevolking geeft bloed. Het is voor het Rode Kruis dan ook geen sinecure om de bloedvoorraad op peil te houden. Zeker tijdens de zomermaanden durft er al eens een tekort ontstaan. Daarom start het Rode Kruis de campagne ‘Vervang mij’ via sociale media. In een aantal filmpjes leggen zes donoren die noodgedwongen moeten afhaken uit maar het belangrijk is dat iemand hun plaats inneemt. Het Rode Kruis roept zijn volgers op sociale media ook op om de filmpjes massaal te delen via Facebook en Twitter of om mensen te nomineren. Als ook jij je wil laten registreren kan je terecht op de website van het Rode Kruis.