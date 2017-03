Rodense turnclub blinkt uit op Provinciaal Kampioenschap Trampoline

KSGT is sinds enkele jaren als kleine ploeg actief op het hoogste niveau in België in het trampolinespringen. Dat is sinds 2000 een olympische discipline. Op het provinciale kampioenschap bewezen de turners hun goede vorm.

Zo was er een gouden medaille voor Alesia Stojani (13 jaar), een zilveren medaille voor Mathijs Crabbe (15 jaar) en Kim Steenhouwer (18 jaar) en brons voor Gaétan Labdiedo (15 jaar) en Simon Chérot (21 jaar). Eef De Spiegeleer (17 jaar) en Julie Stainier (21 jaar) vielen in hun categorie net naast het podium.

Enkele weken geleden wist Kim Steenhouwer ook de provinciale titel te veroveren in het Dubbele Mini-Trampoline springen, een subdiscipline binnen de sporttak. Ze had de discipline al enkele jaren niet meer beoefend, maar heeft dus meteen een dijk van een comeback gemaakt.