Roemeense heler fietsen overgeleverd en aangehouden

Sinds het einde van de zomer van 2017 voert de federale gerechtelijke politie, in opdracht van het parket van Halle-Vilvoorde, onderzoek naar een vereniging van misdadigers van Roemeens-Moldavische origine, die zich bezig hield met het plegen van zware diefstallen in fietsenspeciaalzaken over heel België. De bende stal meestal eerst een lichte vrachtauto of bestelwagen om de koersfietsen en mountainbikes die ze vervolgens roofden, te vervoeren. Een aantal van de diefstallen werden gepleegd langs het dak van de winkel. Na een eerste diefstal in een fietsenwinkel in Kampenhout, in het voorjaar van 2017, konden speurders linken leggen naar gelijkaardige feiten in Beernem, Wetteren, Eghezee, Waremme, Beringen, Diest, Lebbeke, Florennes en Geraardsbergen.

Op 22 december werden al vijf fietsdieven opgepakt door de FGP. Verder onderzoek leidde de rechercheurs naar Roemenië, waar op 2 april ook de heler van de gestolen koersfietsen werd opgepakt. In zijn winkel werden in het totaal 56 racefietsen teruggevonden, goed voor een buit ter waarde van zeker 200.000 euro. Naast gestolen fietsen uit ons land, werden er ook tweewielers uit Duitsland aangetroffen.

De man werd donderdag overgeleverd aan ons land en verscheen gisteren voor de Brusselse onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden en verschijnt volgende week voor de raadkamer. Intussen loopt het onderzoek naar de bende nog steeds verder.