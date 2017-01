Roemenen ontvreemden in beslag genomen geld na ondervraging politie in Ternat

In Ternat heeft de politie enkele Roemenen opgepakt die een grote hoeveelheid geld bij zich hadden. Op vraag van het parket werd het geld, zo’n 3.500 euro, in beslag genomen. Toen de verdachten na ondervraging het commissariaat mochten verlaten, bleek dat ze het geld opnieuw hadden meegenomen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde

In Ternat werd donderdag een verdacht voertuig met onleesbare Duitse nummerplaten aan de kant gezet door de politie op de Assesteenweg in Ternat. In de wagen zaten een Roemeens echtpaar (43 en 39 jaar jong) en een 21-jarige man en zijn baby. Tijdens de controle ontdekte de politie zo’n 3.500 euro cash geld dat op vraag van het parket in beslag werd genomen.

Wanneer betrokkenen na verhoor het commissariaat mochten verlaten, bleken de enveloppen met het in beslag genomen geld ontvreemd te zijn. De politie kon hen opnieuw onderscheppen aan een bushalte. Na onderzoek bleek dat de vrouw het geld in haar ondergoed verstopt had. Het echtpaar werd opnieuw van hun vrijheid beroofd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter wegens vereniging van misdadigers, wegnemen van in beslag genomen voorwerpen en witwassen. De man blijft aangehouden, de vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden.