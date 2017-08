Rogiertunnel in Brussel opnieuw open

In Brussel is de Rogiertunnel opnieuw open. Er wordt dus een rustige ochtendspits verwacht in de hoofdstad.

Dinsdagmiddag werd de tunnel in de richting van Koekelberg afgesloten omdat er brokstukken naar beneden vielen. Dat was het gevolg van de waterdichtingswerken die momenteel aan het dak van de Rogiertunnel worden uitgevoerd. Dinsdagavond werd een grondige controle uitgevoerd. Er is geen gevaar meer en dus werd de tunnel vanmorgen opnieuw in gebruik genomen. De werkzaamheden om de tunnel waterdicht te maken duren nog tot eind augustus.