Ronkende namen op Fightnight Roosdaal

Want Fight Night in sportzaal Belleheide in Roosdaal is al enkele jaren een absoluut hoogtepunt in de Belgische bokswereld. Vrijdagavond was het opnieuw zover.

Dit keer stonden er zes profkampen en een paar ronkende namen op de affiche. In het publiek heel wat boksfanaten, maar ook mensen die de sport pas leerden kennen. De spotlights waren in het bijzonder gericht op de Steenhuffelse Femke Hermans. Anderhalve maand geleden pakte ze in Duitsland de wereldtitel bij de supermiddengewichten. Daar komt nog bij dat ze sinds vorige week ook op nummer 1 staat in de ranking. In Roosdaal wilde ze de kroon zetten op een fantastisch seizoen. En dat lukte. Jammer genoeg door de hitte niet met een knock-out, wel overtuigend op punten. “Toch een klein beetje teleurstelling”, zei Hermans achteraf. “Iedereen zit daar en je voelt dat het kan. En toch kan je het niet afmaken. Maar bon, het is binnen. Ik heb mijn seizoen mooi kunnen afsluiten.”

Nog meer goed nieuws van onze regiogenoten want ook Ryad Merhy uit Halle won zijn kamp. Hij sloeg de Georgiër Abuladze knock-out in de zesde ronde. In de hoofdkamp van de avond stond de strijd om de Vlaamse titel bij de middengewichten centraal. Vilvoordenaar Jamal Mahouti nam het op tegen de Gentse Kevin Vanderheyden. Het werd een uitputtingsslag die Vanderheyden uiteindelijk won op punten.

Een verslag van Fight Night zie je vanavond in de eerste zomerse uitzending van Cocktail.