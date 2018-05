Ronny Raes trekt sp.a-lijst Asse

In Asse heeft sp.a een deel van de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Ronny Raes trekt de lijst.

Voor brandweerman Ronny Raes is het lijsttrekkerschap een primeur. Op plaats 2 staat OCMW-raadslid Joke Buyl, de derde plaats is voor Abderrahmane Jaichi. Lijstduwer is de 19-jarige nieuwkomer Lora Hasenbroeckx.