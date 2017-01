Ronny Trappeniers (46) uit Steenokkerzeel spoorloos verdwenen

Ronny Trappeniers is normaal gebouwd en 1m70 groot. Hij is kaal en heeft een groot voorhoofd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze trainingsbroek met zwarte lijnen van het merk Adidas, een grijze trainingspull met oranje strepen en een logo van Anderlecht en een zwarte jas met kap van het merk Jack Wolfskin. Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.