Rotonde Ruisbroek klaar

In Ruisbroek is de bouw van een rotonde aan de Vorstsesteenweg, ter hoogte van de kerk, een feit. Gisteren werden de toplaag asfalt, de belijning en de signalisatie aangebracht. Vandaag wordt alles in gereedheid gebracht om over te gaan naar fase 2B van de werken. Er wordt al sinds september 2016 gewerkt in het centrum van Ruisbroek.