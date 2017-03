Rotstuin Huizingen gaat in 2018 opnieuw open voor het publiek

“In totaal zullen er zo’n 150.000 planten bomen, struiken en bloemen opnieuw geplant worden om de tuin in dezelfde toestand te brengen zoals die van 1958”, verduidelijkt gedeputeerde voor de provinciedomeinen Walter Zelderloo (Open VLD).

De rotstuin werd inderdaad aangelegd in het jaar van de Wereldtentoonstelling in Brussel. 'Het Bloemendal', want zo heet de rotstuin eigenlijk, was een toeristische trekpleister met een educatieve waarde. Het was een uniek ontwerp van landschapsarchitect Paul Dewit in de geest van 'Le Nouveau Jardin Pittoresque', een beweging die streefde naar een tuin waar ook wilde natuur een plaats kreeg. De provincie nam een studiebureau, een ontwerpbureau en een aannemer onder de arm om de tuin in ere te herstellen, want zoals hij er nu bijligt strookt hij niet meer met het oorspronkelijke concept. "Het is zo dat de tuin volledig zal geroneerd zijn in mei 2018 en dat valt samen met het zestigjarig bestaan van de rotstuin", vertelt Zelderloo. Het spreekt voor zich dat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij zal gaan.