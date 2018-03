Rouwregister voor Affligems eerste schepen Leo De Ryck

Naar aanleiding van het overlijden van eerste schepen Leo De Ryck wordt in het gemeentehuis van Affligem een rouwregister geopend. Leo De Ryck stierf gisteren na een slepende ziekte. Hij was 75.

Affligems burgemeester Walter De Donder: “ Het was de uitdrukkelijke wens van onze vriend Leo om in intieme kring afscheid te nemen. In alle eenvoud, zoals hij zelf heeft geleefd. Omdat heel wat mensen de nood voelen afscheid te nemen van deze bijzondere man, opent de gemeente een rouwregister.”

Het rouwregister is te ondertekenen in het gemeentehuis, aan het toeristisch onthaal, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en dat tot eind volgende week.

Leo De Ryck had een lange staat van dienst in de Affligemse politiek en werd in 2010 zelfs de allereerste ereburger van de gemeente. Ook nu was hij verkozen op de Lijst van de Burgemeester en als schepen was hij bevoegd voor feestelijkheden, senioren, toerisme en wonen.