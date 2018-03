Rouwregister voor Vilvoords ereburgemeester Willy Cortois

Vanaf vandaag tot en met woensdag 28 maart kunnen Vilvoordenaren het rouwregister ondertekenen in het stadhuis en enkele woorden neerpennen als saluut aan de ex-burgemeester. Willy Cortois zetelde 38 jaar in de Vilvoordse gemeenteraad en was 12 jaar schepen. Tussen 1994 en 2000 was de liberale politicus ook burgemeester van de stad: hij werd in die functie opgevolgd door Jean-Luc Dehaene.

Het register tekenen kan elke weekdag tussen 9 en 16 uur en dinsdag tot 18u30; zaterdagvoormiddag kan u terecht tussen 9 en 12.