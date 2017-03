Rudy De Saedeleir neemt afscheid van de journalistiek

Rudy De Saedeleir is geen onbekende in de regio. Jarenlang was hij een van de bekende stemmen van radio Viva in Asse. Later maakte hij de overstap naar de journalistiek. Zo schreef hij meer dan 17 jaar voor Het Nieuwsblad en 19 jaar voor het regionaal magazine Goeiedag. Maar binnenkort stopt hij dus als journalist. “Het zal voor mij ongetwijfeld afkicken worden om geen 7 op 7 meer te moeten leven als een nieuwsjunkie. De journalistiek heeft mij heel veel gegeven, maar ook heel veel ontzegd”, aldus De Saedeleir.

Over zijn toekomstplannen blijft Rudy De Saedeleir op de vlakte. “Ik ga me in de toekomst focussen op een aantal competenties waar ik al veel langer iets wilde mee doen. Maar meer wil ik voorlopig niet kwijt”, besluit de regiojournalist.