Ruim 500 deelnemers aan 39ste volksmuziekstage in Gooik

Herman De Wit, de voorman van de de Pajotse volksmuziekgroep ‘t Kliekske nam destijds het initiatief voor de stages die ondertussen zijn uitgegroeid tot een evenement met internationale uitstraling, Voor deze editie vonden ruim 500 stagelopers, lesgevers en medewerkers de weg naar het Vlaams Brabantse Mekka van de volksmuziek.

Je kan er niet alleen accordeon, doedelzak of draailier leren spelen maar ook zelf instrumenten leren maken of leren folkdansen. Tussendoor zijn er ook gezellige jamsessies en ’s avonds kan iedereen die dat wil genieten van de vele akoestische concerten. Tom Serkeyn ging vanmiddag even de sfeer opsnuiven, een uitgebreid verslag straks in het nieuws op RINGtv.