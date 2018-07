Ruim helft minder aardappelen, federale regering heeft steunmaatregelen klaar

Door de aanhoudende droogte mislukken heel wat oogsten van landbouwers. Zo ook de aardappeloogst van Joris Lathouwers uit Wolvertem. "De planten sterven af door de warmte waardoor er nu al meer dan de helft minder opbrengst is," zegt de aardappelteler. De federale regering heeft intussen een pakket steunmaatregelen uitgewerkt om crisis in de landbouw op te vangen.

Lathouwers verwerkt op zo'n 80 hectare in de regio aardappelen. “Op de velden kan je zo de droge stukken zien: de aardappelen die verdorren en nadien afsterven, anderen willen niet meer groeien. Ook als het morgen regent, blijven die klein. Het is eigenlijk 5 na 12 en de voorspellingen zijn niet goed,” zegt Joris Lathouwers.

Deze tijd zouden aardappelmachines overal op volle toeren moeten draaien. "Maar de machines kunnen nu niet oogsten omdat de grond beenhard is. We mogen ook niet te lang wachten, want de akkers moeten voorbereid worden voor de nateelt. De kosten van het oogsten blijven, de opbrengst is er niet. Ik vrees dat de prijs van aardappelen zal stijgen en we zullen sowieso moeten importeren,” besluit Lathouwers.

Pakket steunmaatregelen klaar

Intussen heeft de federale overheid een pakket steunmaatregelen om de droogtecrisis in de landbouw op te vangen. Getroffen landbouwers kunnen onder meer een jaar uitstel op de betaling van hun sociale bijdragen. Getroffen ondernemingen kunnen ook een betalingsplan opstellen voor hun bijdragen.

“Naast de maatregelen die bestaan zoals het Rampenfonds, is het essentieel om de federale hefbomen te activeren. Deze maatregelen hebben het voordeel om tegelijkertijd sterk, concreet en vooral onmiddellijke toepasbaar te zijn,” aldus minister voor Landbouw Denis Ducarme.

Crelan, de bank waarbij ongeveer 30.000 boeren zijn aangesloten, geeft tot slot land- en tuinbouwers de afbetaling van hun krediet uit te stellen door de aanhoudende droogte.