Ruimte Vlaanderen geeft negatief advies voor Eurostadion

Ruimte Vlaanderen geeft een ongunstig advies voor de bouw van het Eurostadion op parking C in Grimbergen. De administratie vreest teveel mobiliteitsproblemen. Ook het feit dat het probleem met de buurtweg nog steeds niet is opgelost, heeft voor een negatief en bindend advies gezorgd. Het dossier komt nu terug bij de gemeente Grimbergen voor een definitieve beslissing.

De buurtweg blijft dus roet in het eten gooien. “Zolang die niet afgeschaft of verlegd is, is er een conflict met de wetgeving. En dus kan er ook geen wettige stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden”, aldus de administratie.

Ook de mobiliteit blijft een struikelblok. Zo werd er onvoldoende tegemoet gekomen aan de opmerkingen die geformuleerd werden door het beleidsveld Mobiliteit. Er zijn onvoldoende garanties voor een aansluiting op de bestaande tram- en metrolijnen en er ontbreekt in het dossier een mobiliteitsconvenant met De Lijn en de MIVB. Ook ontbreekt er een becijferd flankerend beleid rond het stimuleren van het openbaar vervoer. Er ontbreken garanties dat de Romeinsesteenweg heraangelegd wordt naar een kwalitatieve verbindingsweg voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Wat de mobiliteitsproblemen betreft worden er in de plannen van Ghelamco dus te weinig concrete oplossingen aangereikt.

Tot slot bouwt Ghelamco volgens de administratie ook te dicht bij de snelweg. En dus geeft Ruimte Vlaanderen een negatief advies dat bovendien bindend is. Het dossier wordt nu teruggespeeld naar de gemeente Grimbergen. Verwacht wordt dat het schepencollege nu maandag de knoop doorhakt.

Ghelamco relativeert negatief advies

"We hadden dit negatief advies verwacht, vanwege de buurtweg", relativiteert Ghelamco-bestuurde Philip Neyt. "We werken aan een mobiliteitsconvenant waarmee alle tekortkomingen weggewerkt zullen worden. Dit stemt mij dus niet negatief want we kunnen alle bezwaren weerleggen", aldus Neyt. Volgens zal het project ook geen vertraging oplopen.