Ruisbroek wordt vanaf 1 februari blauwe zone

Door overal in Ruisbroek een blauwe zone in te voeren, wil de gemeente het lang parkeren ontmoedigen. De deelgemeente wordt vanaf woensdag opgesplitst in 3 zones. Afhankelijk van de drukte in de omgeving mag je er lang of minder lang parkeren. Zo wordt de duurtijd in de buurt van het Kerkplein, de Stationsstraat en het OCMW beperkt tot 2 uur. Elders mag je maximum 4 uur de wagen laten staan. Bewoners kunnen een bewonerskaart aanvragen bij het gemeentebestuur. Voor de eerste wagen betaal je slechts 10 euro, voor een tweede wagen betaal je 190 euro.

Ook wie tewerkgesteld is in Ruisbroek of er een handelszaak heeft, kan zich een week- (25 euro), maand- (60 euro) of jaarabonnement (120 euro) aanschaffen. Meer info vind je op www.sint-pieters-leeuw.be/parkeerplan-ruisbroek