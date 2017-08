Rumolduszonen Humbeek na WK-titel: “Onze dirigent Violet is een tovenaar!”

De Koninklijke Fanfare Rumolduszonen uit Humbeek (Grimbergen) werd onlangs in het Nederlandse Kerkrade wereldkampioen in de 2de divisie. De muzikanten kunnen het nog steeds niet geloven. Hun overwinning hebben ze naar eigen zeggen te danken aan hun dirigent Frans Violet: “Hij is onze tovenaar”. Een terugblik vanavond in Cocktail.