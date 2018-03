Rustige eerste carnavalsnacht in Halle

Halle heeft er zijn eerste van drie dolle feestnachten op zitten. En die is rustig verlopen. De Grote Markt was afgeladen vol, de sfeer was bijzonder goed. Het aantal incidenten was beperkt.

Tot in de late uurtjes is er in Halle feest gevierd. In dit geval was het 6 uur toen de muziek van DJ Mazzletof stopte en de Markt werd ontruimd.

In verhouding tot de grote massa mensen, was er een beperkt aantal incidenten, met voor de hulpdiensten één piekmoment tussen middernacht en 2 uur. Het Rode Kruis verzorgde 55 personen in de medische post naast de basiliek. 24 Mensen werden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis en 21 anderen begaven zich op eigen kracht naar het AZ Sint Maria.

Ook de brandweer werd ingeschakeld om mensen naar het ziekenhuis te voeren. Omdat het voor het AZ Sint Maria even te druk dreigde te worden, werden enkele personen overgebracht naar naburige ziekenhuizen van Braine, Erasmus en UZ Brussel. Het ging voornamelijk om alcoholintoxicatie en kleine verwondingen.

Ook voor de politie was het een vrij rustige carnavalsnacht met weinig incidenten. HIer en daar was er wel een vechtpartij. In totaal werden 14 personen bestuurlijk aangehouden, wat in de lijn ligt van de voorgaande jaren.