Rustplek voor Grimbergs Lintbos en fitnesstoestellen voor Vilvoords Hanssenspark

Het Agentschap Natuur en Bos wil de sportbeleving in bos en natuur vergroten en deed daarom onlangs een oproep naar de recreanten. Zij mochten ideeën opsturen om het sporten in de ANB-gebieden in Grimbergen, Vilvoorde en Willebroek aangenamer te maken. Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos: “Met dit project willen we vooral het initiatief bij de recreant en de sporter leggen. We doen zeer veel inrichtingen om de beleving in onze gebieden te vergroten, maar meestal ontwikkelen we die ideeën zelf of in overleg met partners. Nu leggen we de bal in het kamp van de gebruiker, waar hebben zij nood aan om op een fijne manier in onze natuur te kunnen sporten? Het is duidelijk dat de burger dergelijk initiatief apprecieert. Ik ben ongelooflijk blij met het aantal inzendingen en de kwaliteit van de ideeën.” De winnende ideeën worden nog dit jaar gerealiseerd. Het gaat om drie projecten: een speel- en belevingsplek in Blaasveldbroek in Willebroek, een rustplek met panoramisch zicht voor sporters in het Grimbergse Lintbos en fitnesstoestellen voor het vernieuwde Hanssenspark in Vilvoorde.