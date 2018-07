Ryanair weigert gedupeerden te compenseren

Midden april oordeelde het Europees Hof dat een vliegtuigmaatschappij enkel bij uitzonderlijke omstandigheden geen compensatie moet betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om weersomstandigheden of medische noodgevallen. Het Europees Hof besliste ook dat een staking ‘niet meteen’ een uitzonderlijke omstandigheid is.

Maar Ryanair houdt voet bij stuk en weigert compensaties te betalen. Test-Aankoop ontving sinds al meer dan 260 klachten over de Ierse maatschappij. Passagiers hebben namelijk recht op een compensatie tot 600 per persoon bovenop hun terugbetaling of omboeking van hun ticket.

“Een staking is voor een vliegtuigmaatschappij alleen uitzonderlijk als ze veroorzaakt wordt door een derde partij, bijvoorbeeld de luchtverkeersleiders of bagageafhandelaars. Hier is dat niet het geval. Het een staking door een slecht personeelsbeleid van Ryanair,” besluit Test-Aankoop.