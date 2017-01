Ryanair zegt contract op met Swissport

Het gaat Swissport niet bepaald voor de wind de laatste maanden. De sociale onrust binnen het bedrijf is groot en er zijn regelmatig stiptheidsacties op Brussels Airport. Lowcostmaatschappij Ryanair laat nu weten dat het z’n contract met de bagageafhandelaar opzegt. Vanaf eind februari zal Swissport niet langer de vliegtuigen van Ryanair in- en uitladen. Ryanair is naast Brussels Airlines een van de grootste klanten van Swissport. De bagageafhandelaar verzorgt voor Ryanair ook de check-in en de boarding. “We vermoeden dat door het opzeggen van het contract van Ryanair zowat 80 banen bedreigd zijn”, zegt Kurt Callaerts van de christelijke vakbond.

De beslissing van Ryanair is een grote verrassing voor de vakbonden. Vooral omdat de Ierse maatschappij in 2014 - toen ze haar activiteiten startte op Brussels Airport - rechtstreeks met de hoofdzetel van Swissport in Zürich onderhandelde en daar een voordelig contract uit de brand wist te slepen. "Ik ben nu benieuwd naar de reden van Ryanair", zegt Kurt Callaerts. "Maar waarschijnlijk gaat de directie van Ryanair opnieuw een Calimero-houding aannemen. Het zal weer iedereens fout zijn, buiten de hand weer eens in eigen boezem te steken." De christelijke vakbond stelt zich al langer vragen bij de Swissport-directie. Het is hoe dan ook de tweede zware klap voor het bedrijf na het verlies het Indiase Jet Airways vorig jaar. De komende dagen eisen de vakbonden meer duidelijkheid van Swissport. "Of er acties komen, hangt af van af hoe de directie zich opstelt en we weten dat Swissport nooit echt heeft ingezeten met z'n personeel... Wanneer zij zich blijven gedragen zoals eerder deze week en de voorbije dagen, sluit ik acties niet uit."