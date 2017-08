Samen hop plukken, samen genieten

Plukfeest

Hop is een basisingrediënt van bier. Het zorgt voor smaak, aroma en karakter. In 2011 besliste brouwerij Palm om een eigen hopveld aan te leggen. Zondag kunnen liefhebbers al voor de vijfde keer meehelpen om die zelf geteelde hop te plukken. Alle plukkers worden trouwens later op het jaar uitgenodigd het brouwproces te bekijken en het afgewerkte bier te proeven.

Randactiviteiten

Ook voor de niet-plukkers is er zondag vanalles te beleven op de terreinen van de brouwerij. Je kan de brouwerij zelf bezoeken, maar ook de Stoeterij Diepensteyn, met de bekende trekpaarden van Palm. Aan het hopveld serveert een tiental vintage foodtrucks heerlijke streetfood gerechten. Nieuw dit jaar is dat de hoppluk gecombineerd wordt met het Belgisch Kampioenschap Highland Games. Krachtpatsers strijden in Steenhuffel dus om de Belgische titel in allerlei proeven zoals paal- en schoofwerpen, hamerslingeren en touwtrekken.

Meer info vind je op www.hoppluk.be