'Samen Sterker' veilt gas en groene stroom

In Leuven liet de Vlaams-Brabantse afdeling van de coöperatieve vereniging Samen Sterk vanmiddag geïnteresseerden kennismaken met elektrische fietsen die ze via een groepsaankoop goedkoper kunnen aanschaffen, maar het was ook een gelegenheid om een balans op te maken na de zesde groepsaankoop van gas en groene stroom.