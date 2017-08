Schauvliege verwerpt beroep tegen milieuvergunning zwembad Londerzeel

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft het beroep verworpen dat het actiecomité ‘Zwembad’ had aangespannen tegen de milieuvergunning voor de vernieuwing van het zwembad in Londerzeel. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De NV Sportoase, die het zwembad en de sporthal van Londerzeel in de Lijsterstraat zal renoveren en een nieuwe bijkomende sporthal zal bouwen op de site, kreeg van de provincie Vlaams-Brabant in januari een milieu- en bouwvergunning voor 20 jaar. Het actiecomité ‘Zwembad’ is niet gekant tegen de renovatie van het zwembad maar vreest dat deze uitbreiding van het sportcomplex teveel lawaai- en verkeershinder met zich mee zal brengen.

Maar het beroep dat het actiecomité had aangespannen tegen de milieuvergunning werd door bevoegd minister Schauvliege (CD&V) verworpen. Burgemeester Nadia Sminate (NV-A) reageert opgelucht en benadrukt dat het gros van de inwoners wel gelukkig is met de plannen om de sportinfrastructuur uit te breiden. Mogelijk gaat het actiecomité nog in beroep bij de Raad van State.